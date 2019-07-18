В Ярославле девушку без глаза отказались признать инвалидом

В Ярославле девушке, потерявшей глаз в результате несчастного случая, отказывают в инвалидности. Чиновники утверждают, что подобный статус возможно получить только при полной слепоте.

Восемнадцатилетняя девушка лишилась жизненно важного органа в квест-комнате. Во время поиска выхода она выглянула в окно и именно в этот момент снаружи взорвалась петарда, которая попала ей в глаз.

«Глаз сохранить не удалось, потому что появилась светобоязнь. И пришлось глаз удалить», - рассказала «Звезде» пострадавшая Анна Васюкова.

Несмотря на это, а также на появившуюся в итоге близорукость второго глаза – минус три – в инвалидности девушке отказали.

«"У вас же второй глаз видит? Плохо, но видит?" Начальник комиссии сказал: если бы она у вас совсем ослепла, тогда бы вам была инвалидность», - пояснила мама Анны Светлана.

По словам руководителя организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Министерства труда и социальной защиты РФ Татьяны Латышевой, глаз расценивается как парный орган, и в случае утери одного проводится проверка остроты зрения и наличия нарушений второго. Однако, говорят Васюковы, во время экспертизы осмотр по какой-то причине проводили в очках.

Из-за того, что специалисты не увидели оснований для предоставления инвалидности, временный протез глаза Анне Васюковой придется заменить за свои деньги. Кроме того, это помешает ее карьере юриста.

«Хотелось бы попасть в МВД. Но нам сказали, что туда только по инвалидности меня смогут взять. Без инвалидности меня туда не возьмут по состоянию здоровья», - поделилась девушка.

Ранее в Ярославле инвалидности лишили 11-летнюю Дашу Курацапову, которая потеряла глаз из-за онкологии. Специалисты посчитали достаточным основанием для этого ремиссию заболевания. После огласки истории в СМИ инвалидность удалось вернуть.