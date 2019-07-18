Инна Чурикова госпитализирована в Москве

Народную артистку СССР Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после падения на сцене театра «Русская песня» в Москве.

Отмечается, что пострадавшая, возможно, повредила руку, однако точное ее состояние будет понятно после рентгена и МРТ. На данный момент врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

«Она упала в темноте со сцены, но, на первый взгляд, она ничего не сломала, сотрясения мозга нет. Может, легкий перелом руки, но в основном она сильно ушиблась», - рассказала «Звезде» российская актриса Екатерина Васильева, которая находилась в момент инцидента рядом с Чуриковой.

Ранее стало известно, что Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре в Москве.