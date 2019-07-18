Инне Чуриковой стало плохо во время спектакля

СМИ: в Москве госпитализирована Инна Чурикова

Народная артистка Инна Чурикова получила травму по время выступления на сцене театра «Русская песня». Актриса упала со сцены прямо во время спектакля.

По словам супруга Чуриковой Глеба Панфилова, точная причина ухудшения состояния актрисы на данный момент неизвестна. Также неизвестно, какую помощь медики окажут народной артистке и потребуется ли серьезная госпитализация.