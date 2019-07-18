ВМС США сбили иранский дрон в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил иранский беспилотник в регионе Ормузского пролива. По его словам, он представлял угрозу для американского корабля.

Он добавил, что дрон находился на расстоянии менее одного километра от американского корабля, в связи с этим было принято решение его уничтожить.

«ВВС США сбили иранский дрон, игнорировавший многочисленные сигналы не приближаться к кораблю. Дрон был немедленно уничтожен», - заявил Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, передает Reuters.

Глава США также назвал «враждебными провокацией» действия Ирана против американских кораблей, находящихся в международных водах. При этом Трамп отметил, что страна оставляет за собой право защищать свой «персонал, объекты и интересы».

В своем заявлении глава США также призвал другие страны защищать свои корабли.