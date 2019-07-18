Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами. Вместо этого экс-главе украинского государства выделили место на галерке.

Уточняется, что инцидент произошел 17 июля в Страсбурге. При этом известно, что в этот день Порошенко должен был явиться на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму $300 млн при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Фото с места события были опубликованы украинским изданием Страна.ua. По данным агентства, Порошенко также не числился в списке приглашенных на заседание. Вместо этого бывшему украинскому президенту пришлось сидеть на балконе, слушая трансляцию через наушники.

Что касается вызова на допрос, адвокат Порошенко заявил, что тот не получал повесток от ГБР и в любом случае до парламентских выборов к следователю не пойдет, так как занят «работой, связанной с выборами».

Глава ГБР Роман Труба позже подтвердил, что Порошенко повторно вызовут на допрос в бюро после парламентских выборов.