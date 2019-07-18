В Подмосковье проходит международная смена волонтеров Победы

В Московской области проходит международная смена волонтеров Победы в рамках форума «Я - гражданин Подмосковья».

В мероприятии принимают участие региональные и муниципальные руководители движения, победители всероссийского конкурса «Послы Победы» и конкурса лидеров волонтерских команд «Бессмертного полка». Кроме того, в Подмосковье съехались добровольцы парадов Победы, «Георгиевской ленты», «Свечи памяти» и других мероприятий, а также представители международной команды волонтеров 75-летия Победы.

На протяжении четырех дней участники смены создают новые мероприятия для Года памяти и славы, продумывают единый стандарт подготовки волонтеров, а также проходят обучение по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны.