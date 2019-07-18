Путин поручил обеспечить жильем малоимущих

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм обеспечения семей с невысоким доходом жильем без передачи в частную собственность. Список поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам жилищного строительства опубликован на сайте Кремля.

Данная мера разрабатывается в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения объемов строительства к 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Поручение указано выполнить в срок до 10 октября 2019 года.

До середины осени Путин также поручил обеспечить централизацию на уровне субъектов РФ функции техзаказчика по строительству жилищного фонда социального назначения. Ранее стало известно, что в России пособия по уходу за детьми для семей с небольшим доходом вырастут в сотни раз. Соответствующие изменения в законодательство должны внести до 1 октября.