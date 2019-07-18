Перезапуск отношений с РФ: лидер украинской «Оппозиционной платформы» назвал цели партии

Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук назвал целью его движения восстановление экономических отношений с Россией.

Глава политсовета отметил при этом, что его партия постоянно поддерживает диалог с российской стороной, в частности были переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым, с руководством Государственной думы, а также руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Была достигнута договоренность по предложению российской стороны в случае прямых поставок газа - снижение цены на 25%», - заявил Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Глава «Оппозиционной платформы» также добавил, что это именно тот вариант, который сможет улучшить нынешнее положение дел жилищно-коммунальных тарифов для граждан Украины.

По словам Медведчука, переговоры с российской стороной будут продолжаться и дальше вопреки тому, что «возбуждаются уголовные дела и старой властью, и новой». Речь шла об активных действиях со стороны украинских радикальных сил, национал-радикалов, национал-демократов, которые возражают против этого.

«Наша политическая сила продолжает эту работу, и мы будем восстанавливать этот диалог с целью восстановления экономических отношений. И, на наш взгляд, это очень важно», - сказал он.

Кроме того, Медведчук назвал «вдохновляющим и вселяющим надежды очень многим на Украине» телефонный разговор лидеров России и Украины. Глава политсовета в подтверждение своих слов также привел цифры, согласно которым 70 процентов украинцев считают, что вопросы установления мира между странами могут решаться только путем прямых переговоров, а еще более, 80 процентов, желают прекращения боевых действий в Донбассе.

«70 процентов выступает за то, чтобы господин Зеленский вступил в переговоры с вами. А 55 процентов за то, чтобы господин Зеленский вступил в переговоры с представителями Донецка и Луганска», - сказал Медведчук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова сотрудничать с любыми политическими силами в Киеве, которые будут направлены на восстановление полноформатных отношений между двумя государствами.