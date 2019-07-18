Иран опубликовал видео задержания иностранного танкера в Персидском заливе

В интернете появилась видеозапись задержания танкера с контрабандным топливом в Персидском заливе. Ролик опубликовал Корпус стражей исламской революции (КСИР) – одно из подразделений вооруженных сил Ирана.

На видео иностранный танкер окружают судна иранских военных. Задержание произошло к югу от острова Ларк в заливе 14 июля. На борту танкера находилось 12 членов экипажа.

«После получения контрабандного топлива с небольших иранских судов иностранное судно, которое способно перевозить два миллиона литров, должно было перевезти груз на другие судна вдали от иранского острова», - сказано в заявлении КСИР.

При этом не уточняется, под каким флагом шло судно, а также его предполагаемое место назначения, пишет TheDefensePost.