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Иран опубликовал видео задержания иностранного танкера в Персидском заливе

Вера Чернышева
21:43 18.07.2019
Судно остановили к югу от острова Ларк 14 июля.
© Видео: Press TV © Фото: presstv twitter

В интернете появилась видеозапись задержания танкера с контрабандным топливом в Персидском заливе. Ролик опубликовал Корпус стражей исламской революции (КСИР) – одно из подразделений вооруженных сил Ирана.

На видео иностранный танкер окружают судна иранских военных. Задержание произошло к югу от острова Ларк в заливе 14 июля.  На борту танкера находилось 12 членов экипажа.

«После получения контрабандного топлива с небольших иранских судов иностранное судно, которое способно перевозить два миллиона литров, должно было перевезти груз на другие судна вдали от иранского острова», - сказано в заявлении КСИР.

При этом не уточняется, под каким флагом шло судно, а также его предполагаемое место назначения, пишет TheDefensePost.

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