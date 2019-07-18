«А если не успеете?»: Зеленский заключил новое пари

Президент Украины Владимир Зеленский заключил очередное пари, теперь с генеральным директором «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой.

Тот в свою очередь заявил, что в случае, если ремонтные работы автомобильного переезда на Днепровской ГЭС в Запорожье не будут окончены до 15 октября, то он уволится.

Глава украинского государства спросил у Сироты, возможно ли выполнить работы в более ранний срок, однако гендиректор энергетической компании ответил отрицательно. Зеленский в ответ пообещал приехать 15 октября и проверить результат.

Видео, на котором Сирота дает общение, опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов и Владимир Зеленский заключили пари, по которому первый уйдет в отставку, если до 14 сентября Центральный мост через реку Днепр не будет отремонтирован. Филатов при этом добавил, что город сам намерен покрыть расходы на ремонт, но, согласно плану, его нужно ремонтировать 24 месяца, а ему дали менее двух.