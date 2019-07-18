Советника посольства США вызвали в МИД России из-за «визовой войны»

Министерство иностранных дел (МИД) РФ выразило протест советнику-посланнику посольства США Тиму Ричардсону из-за заявления американских официальных лиц о невыдаче виз учителям. В МИД назвали подобные утверждения «откровенной ложью».

Информация о том, что сотрудникам Англо-американской школы при посольстве якобы было отказано в получении российских виз распространилась ранее в СМИ США. МИД в своем заявлении подчеркивает, что на самом деле ситуация обстоит с точностью до наоборот: уточняется, что именно американские власти «развязали "визовую войну"» против дипломатических и консульских представительств России в США.

«Вашингтон в течение многих месяцев и даже годами тянет с выдачей виз более чем 60 новым сотрудникам наших загранучреждений. Множатся прямые отказы во въезде. Это делается сознательно и целенаправленно», - отметили в МИД.

Там добавили, что результате были вынуждены «прибегнуть к ответным мерам».

«США направляют в Москву преподавателей Англо-американской школы в качестве административно-технических сотрудников своего посольства и одновременно не дают разрешения на въезд таких же работников наших загранучреждений. Нам не остается ничего иного, как буквально менять визу на визу. Поэтому утверждения, будто Россия отказала во въезде американским учителям – откровенная ложь», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что готовы оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США «максимально оперативно» в ответ на такие же действия со стороны Вашингтона. Когда будет разблокирован визовый процесс «целиком и полностью» зависит от американских властей, заключили в МИД.