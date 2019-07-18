Четверо взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тыве

Семь человек, включая троих детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Тыве.

Уточняется, что трагедия произошла в 21:15 (17:15 по московскому времени) на дяветнадцатом километре трассы Кызыл – Эрзин. Участниками аварии стали две легковушки марок Toyota Camry и Lada Приора.

По данным ГИБДД России по региону, один из автомобилей на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновением со вторым участником ДТП. В результате аварии погибли оба водителя и пять пассажиров «Приоры», среди которых находились дети 4-х, 7-ми и 12-летнего возраста.

Еще двое пассажиров, как сообщил «Звезде» представитель пресс-службы МВД по Республике Тывва Арсень Чымба, в тяжелом состоянии госпитализирован в региональную больницу.

Место ДТП оцеплено, на данный момент там работают сотрудники полиции, устанавливаются причины случившегося.