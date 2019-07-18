Две россиянки без вести пропали в Мюнхене

Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок. Уточняется, что инцидент произошел 13 июля.

На данный момент проводятся следственные работы, выясняются все обстоятельства случившегося.

«13 июля с.г. в г.Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства России в Германии.

В ведомстве уточнили, что сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с компетентными органами в стране.

Ранее, 11 июля, в Польше пропал пятилетний россиянин Давид Жуковский. Его местонахождение до сих пор неизвестно, к поискам ребенка привлечено несколько десятков сотрудников полиции с собаками. Представители российского посольства находится в постоянном контакте с местной полицией.