В Госдуму внесли законопроект об увеличении налога на пальмовое масло

Налог на ввоз пальмового масла в Россию планируют повысить в два раза – до 20%. В Государственную думу РФ 18 июля внесли соответствующий законопроект.

В данный момент пальмовое масло, которое используют в изготовлении множества продуктов вплоть до детского питания, облагается по льготной ставке в 10%. Вырученные таким образом средства хотят потратить на поддержку местных производителей.

«Это нам даст использование качественной продукции для производства и йогуртов, и сыров, другой продукции, которая сейчас замещается пальмовым маслом», – рассказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Заместитель спикера парламента и глава комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко добавил, что России совсем необязательно пользоваться «экзотикой», так как только один Алтайский край способен произвести более миллиона тонн подсолнечного масла в год.

На заседании Госдумы также приняли поправки в налоговый кодекс, которые должны помочь сдержать цены на топливо: на пять тысяч рублей снижается оптовая стоимость за тонну бензина (с 56 до 51 тысячи) и на четыре – за дизельное топливо (с 50 до 46 тысяч). Такая система называется демпфирующим механизмом.

«Цены на бензин выросли более, чем на 9%. Понятно, что для развития нашей экономики и для стабилизации всех существующих моментов, хорошего [это] никак не принесет», - отметила депутат Вера Ганзя.

Помимо этого, депутаты приняли во втором чтении законопроект, который призван защитить граждан от мошенничества с использованием электронной подписи. Так, в дальнейшем для продажи недвижимости через электронную сделку дополнительно потребуется письменное согласие владельца квартиры.