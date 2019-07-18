В Казани опубликовали финальный Генплан города

Власти Казани опубликовали доработанный проект Генерального плана города. Его можно найти в последнем специальном выпуске Сборника документов МО Казани.

Отмечается, что на разработку плана Казани было потрачено в общей сложности 93,5 миллиона рублей. Общественные слушания по финальному проекту Генплана будут проходить с 18 июля по 29 августа, также рассматриваются предложения казанцев по документу. Их можно будет опубликовать на официальном портале мэрии города, а также в ходе участия слушаний по телефону или в ходе личной явки в здание управления.

Основной площадкой обсуждения станет информационная система dispute.kzn.ru, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Перед тем, как вносить свои предложения, жителей Казани просят зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации. По итогам обсуждений, власти города изучат все предложения и замечания, и подготовят обобщающее заключение, которое, как ожидается, станет доступно к концу августа.

Отмечается, что на сегодняшний день основными волнующими для казанцев вопросы остаются строительство и трассировка новых дорог, а также снос отдельных зданий, которые мешают проведению данных работ.

«Ажиотаж по поводу того, что в генплан закладывается снос объектов недвижимости или зелёных насаждений, – это всё «страшилки». На самом деле генплан никого и ничего не сносит», - подчеркнула заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова, добавив, что Генплан является стратегическим документом.

По её словам, задача градообразующего документа – выявить узкие места, то есть улицы наибольшего скопления машин, и наметить пути решения проблемы.