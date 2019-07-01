В Раде назвали обманом предвыборные обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, украинцы совершили ошибку, отдав свои голоса за Зеленского.

Депутат, сам голосовавший за экс-шоумена, считает, что последний обманул ожидания народа и превращает страну в «96-й квартал». За «состоявшегося президента Зеленского», добавил Рабинович, он готов свой голос забрать.

«Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего: пленных (освобождают) - плохо, тарифы - "я пошутил", мир - вообще неинтересен», - отметил депутат.

Зеленский победил на выборах президента Украины в апреле 2019 года, набрав более 73 процентов голосов избирателей. Инаугурация главы государства прошла 20 мая.