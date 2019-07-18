Мисс Москва ответила любовным признанием на слухи о разводе с экс- королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина ответила на слухи о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V любовным признанием.

Трогательные кадры россиянка выложила в своем аккаунте в Instagram, где признается, что хочет быть «единственной» в жизни экс-короля и оставаться с ним «до конца своих дней». Отмечается, что видео Воеводина взяла из архива, который собирала долгие годы.

Девушка добавила, что Мухаммад V заботится о ней, а она - о нем. В этом же ролике сам супруг Воеводиной рассказывает об их отношениях и семье. Для бывшего короля главным в жизни являются дети, а также «сочетание страсти и взаимопонимания» у супругов.

«Многие говорят: "Любовь, любовь…" Да, любовь, конечно, хорошо, но через 15-20 лет страсть и взаимопонимание будут иметь большое значение. Несмотря на то что у нас не так много совместных хобби, главное, что мы хорошо понимаем друг друга», - пояснил Мухаммад V.

Слухи о разводе бывшего короля Малайзии Мухаммада V и россиянки Оксаны Воеводиной появились в СМИ 17 июля. Тогда же пара оформила один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Документы, как утверждается, были поданы 22 июня, а процедура расторжения брака завершилась к 1 июлю. На данный момент, по сообщениям СМИ, девушка находится в Москве на съемной квартире у мамы.

Многие друзья и знакомые Воеводиной утверждают, что развод между супругами действительно состоялся, при этом сторона защиты россиянки настаивает на том, что никаких документов, подтверждающих данный факт, нет и не поступало.