Путин назвал единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе

Урегулирование ситуации на востоке Украины возможно лишь через прямые переговоры Киева с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент России Владимир Путин 18 июля на встрече с главой партии Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.

«На что хотел бы обратить внимание - это на то, что Вы сейчас сами сказали: полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик», - сказал глава государства, обращаясь к Медведчуку.

Путин подчеркнул, что Россия готова делать все от нее зависящее, чтобы процесс переговоров шел «необходимыми темпами и с нужным качеством». Для страны также очень важно восстановить отношения с соседним государством.

«Мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с Вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной», - сказал он.

На встрече Медведчук напомнил, что план разрешения конфликта в Донбассе он представил накануне в Европарламенте. Путин на это отметил, что приветствует подключение к проблеме европейских институтов.