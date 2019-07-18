Путин отметил историческую связь России и Белоруссии

Белоруссия остается для России ближайшим и стратегическим партнером. Об этом заявил Владимир Путин в Петербурге, выступая перед участниками форума регионов двух стран.

Российский лидер отметил не только тесное экономическое взаимодействие и совместную работу в сфере безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, но и общую историю, связывающую два государства. В качестве примера глава государства привел подвиг народов в годы Великой Отечественной войны.

«Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире. И мы должны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне и оказывать действенную поддержку ветеранам», - сказал Путин.

Ранее президенты провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили исполнение Союзного договора и наметили пути дальнейшей интеграции. В частности, Александр Лукашенко предложил к юбилею Союзного договора между странами, который состоится в декабре текущего года, подготовить программу стратегий действий, чтобы снять все спорные вопросы.