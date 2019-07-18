Ссора пары в Норильске закончилась автомобильным тараном

В Норильске ссора мужчины и женщины вылилась в дорожно-транспортное происшествие. Видеозапись инцидента выложили в социальные сети очевидцы.

Словесная перепалка пары произошла в одном из дворов жилого массива. После нее женщина решила уехать на своем автомобиле. Однако мужчина не дал ей этого сделать: он сел за руль собственного внедорожника и несколько раз протаранил легковушку. Затем вышел и попытался вытащить женщину из машины.

Разгневанного мужчину свидетелям удалось остановить только угрозами обратиться в полицию. Не пожелав общаться со стражами порядка, он уехал. Пострадала ли женщина в результате произошедшего, неизвестно.