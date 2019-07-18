Высший пилотаж «Стрижей» в Магнитогорске: кадры из кабины МиГ-29

В Магнитогорске экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» провели тренировку своей обновленной программы, которую они покажут жителям и гостям города 19 июля в рамках акции Воздушно-космических сил «Служба по контракту – Твой выбор».

Первым в ходе репетиции был отработан одиночный пилотаж на самолете МиГ-29 с выполнением комплекса различных фигур пилотажа на форсажном режиме работы авиационных двигателей. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

После этого экипажи авиагруппы «Стрижи» в составе 6 экипажей продемонстрировали групповые «петли Нестерова», «бочки», синхронные «бочки», перестроения в «ромб», «пирамиду», «конверт», «звезду» и другие полетные порядки.

Завершилась воздушная программа выполнением парного и встречного пилотажа, включая такие фигуры, как «колокол», «зеркало», «встречный роспуск».

Акция «Служба по контракту – твой выбор» в Магнитогорске пройдет 19 июля 2019 года. На месте проведения акции будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.