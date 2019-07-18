Путин заявил, что Россия поддержит любые направленные на восстановление отношений политические силы Украины

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны сотрудничать с любыми политическими силами Украины, которые будут двигаться к восстановлению полноформатных отношений между двумя государствами.

Глава государства также отметил, что полное урегулирование ситуации в Донбассе возможно только путем прямого контакта Киева с представителями ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что ни один конфликт в современном мире не решается без прямых переговоров враждующих сторон.

«Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством», - заявил Путин на встрече с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.

Ранее, 17 июля, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Так, с 21 июля 00:01 конфликтующие стороны обязуются полностью отказаться от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций, а также от применения любого вида огня.