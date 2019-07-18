Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за нарушение закона об информации. Отмечается при этом, что компания не выполнила требования РКН по удалению из поисковой строки ссылок на ресурсы, запрещенные на территории России.

В ведомстве отметили, что более трети ссылок, ведущих на запрещенные в стране сайты, сохранилось в поиске.

Список сайтов, доступ к которым российские интернет-провайдеры должны ограничивать, опубликован на сайте Роскомнадзора. В ведомстве также занимаются составлением и обновлением этого списка. В этот реестр попадают ресурсы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, пояснили в пресс-службе Роскомнадзора в четверг, 18 июля.

В заявлении при этом подчеркнули, что Google неоднократно разъяснялись требования закона, однако компания их игнорировала.

В декабре прошлого года Google была оштрафована за отказ компании подключиться к реестру запрещенных сайтов, чтобы впоследствии исключить их из выдачи. С февраля текущего года поисковая система начала удалять из результатов поиска ссылки на запрещенные сайты. В общей сложности было удалено более 70% ссылок, содержащихся в реестре.