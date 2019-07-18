Минздрав: ребенку-инвалиду не назначали лекарство, за приобретение которого задержали его мать

Препарат, из-за которого задержали в Москве мать ребенка-инвалида, упоминался врачами лишь в качестве резервного, если все остальные лечебные мероприятия мальчику не помогут. Об этом 18 июля в официальном сообщении заявило Министерство здравоохранения РФ.

В ведомстве сообщили, что пациент проходил консультацию Институте педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева зимой 2017 года.

«"Клобазам" [международное непатентованное наименование препарата "Фризиум"] был упомянут как потенциальный препарат резерва при отсутствии эффекта от всех рекомендованных мероприятий. Ни консилиум, ни врачебная комиссия в день консультации не проводились. Мама пациента больше не обращалась на консультацию, лечащий врач ни очно, ни заочно с мамой не контактировал и не принимал участия в назначении "Клобазама"», - пояснили в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что в России зарегистрированы десятки наименований противосудорожных лекарственных средств с различными действующими веществами (например, 12 препаратов с диазепамом, четыре - с клоназепамом, 20 - с вальпроевой кислотой). Некоторые из них выпускаются в лекарственных формах, подходящих для лечения детей.

В Минздраве добавили, что за последний год в России реализовали комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов.

«К 2019 году были зарегистрированы 24 противосудорожных лекарственных препарата, в настоящее время еще один лекарственный препарат находится в процессе экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения», - говорится в сообщении.

Лицензии на изготовление лекарств с содержанием наркотических средств и психотропных веществ в России имеют 272 аптечные организации. Кроме того, уточнили в ведомстве, заключены соглашения с регионами по обеспечению паллиативных пациентов подобными препаратами.

Мать страдающего от мучительных судорог ребенка Елену Боголюбову задержали в почтовом отделении в Москве при попытке забрать посылку с препаратом «Фризиум», который нелегален на территории России. Материалы дела по этому поводу уже переданы в полицию. Случай вызвал резонанс, в решение проблемы включилась детский омбудсмен Анна Кузнецова, на ситуацию также отреагировали в Кремле.