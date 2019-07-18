Уволен гендиректор «Рустави 2» Ники Гварамия
Генеральный директор «Рустави 2» Ники Гвамария был уволен после резких высказываний одного из журналистов телеканала в отношении президента России Владимира Путина.
|
Уволен гендиректор «Рустави 2» Ники Гварамия
Генеральный директор «Рустави 2» Ники Гвамария был уволен после резких высказываний одного из журналистов телеканала в отношении президента России Владимира Путина.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
18.07.2019, 06:05
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку - 2»
18.07.2019, 09:51
Минобороны опубликовало кадры предполетной подготовки боевых вертолетов
18.07.2019, 16:05
Путин предложил совместно подготавливать атлетов из России и Белоруссии к ОИ
05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
Выбор редакции
17:32 В стране и мире
Уволен гендиректор «Рустави 2» Ники Гварамия
16:46 В стране и мире
В Татарстане нефтяники обнаружили таинственное массовое захоронение
16:29 В стране и мире
«Как на карусели»: в Челябинске из машины на полному ходу вывалился волк
16:02 В стране и мире
Материалы по делу матери ребенка-инвалида передали в полицию
15:26 В стране и мире
Найдено более радиоактивное место, чем Чернобыль
Популярное
Разъяренный слон устроил погоню за автомобилем с туристами: видео
Загадочный череп «гуманоида» обнаружили на снимках лунной миссии «Аполлон-11»
После «Зоны 51» пользователи Сети решили штурмовать Бермудский треугольник
Знаменитую скалу из мультфильма «Король Лев» обнаружили в Приморье
«Толстым нет места в раю»: священника сбросили со сцены во время мессы
Нурмагомедов заломал тяжеловеса-чемпиона: видео