Украина ввела спецпошлины на российское топливо и сжиженный газ

Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское дизельное топливо, поступающее по газопроводам, и сжиженный газ.

Уточняется, что такое решение украинская сторона вынесла в ответ на расширение российских экономических санкций.

«Напомню, в апреле-мае РФ ограничила поставки на Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и прочего», - заявил на своей странице Facebook представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Решение украинского Кабмина вступает в силу с 1 августа текущего года. Так, спецпошлина на топлива составит 3,75 процентов, а с первого октября увеличится до четырех процентов. На сжиженный газ пошлины будут взыматься в размере 1,75 процентов и трех, соответственно.

«Соответствующие пошлины снимут сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долларов за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долларов за тонну. Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС», - добавил Герус.

По его словам, украинский бюджет дополнительно получит около двух миллиардов гривен (77,3 миллионов долларов) в год.