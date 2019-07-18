Беглов рассказал Путину об оптимизации расходов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге

Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Врио градоначальника Северной столицы доложил президенту о положительной динамике в социальной сфере. В частности, речь шла о вопросах здравоохранения, в том числе о внедрении системы медицинских электронных карт и организации бесплатного проезда на общественном транспорте для пенсионеров и льготников. В ходе диалога Путин и Беглов обсудили выплаты блокадникам. По словам Беглова, с 1 января 2020 года им будут оказывать дополнительную поддержку из бюджета города.

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга также рассказал Владимиру Путину об оптимизации расходов на услуги ЖКХ.

«Мы провели оптимизацию энергоснабжающих организаций. Убрали неэффективные расходы, сделали прозрачность расчетов, внедрили энергосберегающие технологии. И получилось так, что с 1 июля, у нас практически нет повышения цен на услуги ЖКХ», - сказал Беглов, добавив, что благодаря такой оптимизации было сэкономлено 1,5 миллиарда рублей.

Владимир Путин назвал деятельность в данной области «очень хорошей практикой» и пожелал успехов в этом направлении.

«Надеюсь, Вы и дальше будете реализовывать эти цели», - выразил надежду Путин.

Александр Беглов также принял участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии. Он предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко создать совместные поисковые отряды, которые будут заниматься поисками советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

Форум регионов России и Белоруссии проходит уже в шестой раз. В нем участвуют 70 областей, краев и республик России и все регионы Белоруссии.