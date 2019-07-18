Военные медики ЦВО завершили вакцинацию населения в Тулунском районе

В Тулунском районе, больше всего пострадавшем от наводнения, военные медики провели массовую вакцинацию от гепатита и дезинтерии. Специально для этого было развернуто девять передвижных медицинских пунктов.

Уже завтра Владимир Путин отправится в Иркутскую область, чтобы лично проверить, как ведется работа по ликвидации последствий наводнения.

Ранее затопленные территории осмотрел с борта вертолета глава МЧС Евгений Зиничев. По данным ведомства, основные работы по устранению последствий паводка завершатся в ближайшее время.

Местным жителям активно помогают военные Центрального военного округа. Полностью завершена работа по восстановлению дамбы на реке Ие.

Президент осмотрит затопленные районы, пункты размещения пострадавших и проведет совещание с представителями местного правительства.