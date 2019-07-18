Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию с СВПД

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг иранской ядерной программы после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ее урегулированию (СПВД).

Главы государств подчеркнули важность и необходимость сохранения программы, так как она является фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения.

«Отмечена целесообразность консолидации усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении Всеобъемлющего плана», - следует из сообщения пресс-службы Кремля.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Макрон в ходе разговора получил приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

В ходе переговоров, президенты обсудили нынешнюю ситуацию в Сирии и акцентировали внимание на том, что страны должны достичь всеобъемлющего политического урегулирования в регионе и преодоления последствий войны. Что касается Украины, обеими сторонами выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках «нормандского формата».