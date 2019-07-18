В Татарстане нефтяники обнаружили таинственное массовое захоронение

В Аксубаевском районе Татарстана во время прокладки нефтепровода обнаружено древнее мусульманское захоронение, датируемое X-XIV веками.

Уточняется, что останки обнаружили рабочие у трассы между селами Старые Киязлы, Новые Киязлы и Кызыл Тау. Находку в ближайшее время запечатают и отправят в Казань для более точной экспертизы по установлению времени захоронения.

Как пояснил глава Старокиязинского сельского поселения Газинур Давлетшин, на данный момент археологи продолжают раскопки, которые продлятся, предположительно, до августа. Между тем фотографии скелетов попали в социальные сети, и, как отмечается, среди них есть останки как взрослых людей, так и детские, и даже животных, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Отмечается, что территория Татарстана с XI по XIII век принадлежала Волжской Булгарии, позднее, с XIII по XV век, она находилась под властью Золотой Орды. Эксперты не исключают, что останки принадлежат одной из этих культур.