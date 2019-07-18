Стыковку рельсов железнодорожной части Крымского моста сняли с воздуха

Рабочие сомкнули финальные звенья второго пути железнодорожной части Крымского моста. Торжественную стыковку сняли с воздуха при помощи коптера.

Стыковка звеньев первого пути была проведена месяцем ранее.

Строителям предстоит еще огромный пласт работы - балластировка, выправка и сварка. Об этом рассказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

«Ну и последующий комплекс - это оборудование устройств СЦБ, то есть автоматика, связь», - добавил он.

На мосту уложили 25-метровые звенья, соединенные в плети электроконтактной сваркой. Рельсосварочные машины уже приступили к работе. Всего необходимо сделать более трех тысяч сварочных швов и тщательно отшлифовать их, чтобы ход движения поездов по путям был максимально плавным и бесшумным.

Затем на мосту будет проведен еще один большой комплекс работ, включающий в себя балластировку щебнем и выправку каждого пути. И только потом специалисты начнут устанавливать железнодорожную автоматику - устройства сигнализации, централизации и блокировки.

Перед началом эксплуатации железнодорожной части моста строители должны будут провести механическую очистку и шлифовку рельсов.