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«Как на карусели»: в Челябинске из машины на полному ходу вывалился волк

Вера Чернышева
16:29 18.07.2019
«Газель» две минуты тащила хищника по дороге.
«Как на карусели»: в Челябинске из машины на полному ходу вывалился волк
© Фото: Мой Челябинск VK

В Челябинске из движущегося на полном ходу автомобиля выпал волк. Из-за того, что животное было на поводке, машина буквально протащила его по дороге несколько десятков метров, рассказали очевидцы произошедшего.

Инцидент произошел вечером 17 июля на улице Молодогвардейцев. Прохожие заметили, что из кузова автомобиля «Газель» выпало животное и волочится за машиной на поводке. Когда через две минуты водитель остановился, люди опознали в нем скандально известного в городе хозяина волка, который регулярно гуляет с хищником в одном из местных парков.

«Мы увидели, как сзади проезжавшей мимо "Газели" висит собака на поводке, как оказалось потом, это волк. Он не успевал бежать за машиной, видимо, выпал из кузова, его крутило по дороге, как на карусели "Ромашка"», - рассказала 74.ru челябинка Наталья Гусманова.

По ее словам, вышедшие из машины двое мужчин и мальчик пытались затащить волка обратно в кузов, но зверь сопротивлялся.

«Я закричала: "Что вы делаете, живодеры!». На что водитель ответил мне: "Всякое бывает". У меня нет слов...» - добавила очевидица.

Хозяин волка часто выгуливает хищника в Центральном парке культуры и отдыха в Челябинске, что вызывает недовольство у жителей города. Ранее сообщалось, что то же самое животное вцепилось в ногу в ребенку, который хотел его погладить. Иск матери к владельцу хищника в данный момент рассматривает суд.

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