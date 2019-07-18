Материалы по делу матери ребенка-инвалида передали в полицию

Материалы по факту покупки матерью ребенка-инвалида незарегистрированного в России препарата передали в Министерство внутренних дел РФ. Об этом «Звезде» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова.

Изъятые 400 таблеток лекарства проходят как вещественные доказательства, уточнила она.

«Материалы были переданы в полицию, и уже какое решение будет принято следователем, который будет разбираться в данном факте, таможенным органам пока не известно. Это уже вопросы к министерству внутренних дел», - сказала Анчипорова.

Мать неизлечимо больного мальчика Елену Боголюбову задержали в почтовом отделении в Москве при попытке забрать посылку с препаратом «Фризиум». Лекарство должно было избавить сына женщины от мучительных судорог, однако в России оно не зарегистрировано. Обеспокоенность ситуацией выразили в Кремле, на нее также обратила внимание детский омбудсмен Анна Кузнецова. Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер ранее рассказала, что случай Боголюбовой для России не уникален.