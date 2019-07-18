Путин лично осмотрит районы подтопления в Иркутской области
Глава государства также посетит пункты долговременного размещения пострадавших от паводка и пообщается с местными жителями.
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Президент России Владимир Путин 19 июля посетит Иркутскую область, где проведет совещание о мерах ликвидации последствий наводнения.
Глава государства также осмотрит места подтопления и посетит пункты долговременного размещения пострадавших от паводка. На месте президент пообщается с жителями региона.
«В совещании примут участие члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Напомним, Иркутская область сильно пострадала от небывалого паводка, затопившего 98 населенных пунктов. Наиболее пострадал город Тулун, который в результате бедствия оказался полностью оторван от других городов.