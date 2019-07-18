Войска ЦВО в полном составе подняты по учебной тревоге

Войска Центрального военного округа в полном составе подняты по тревоге в рамках начавшейся комплексной проверки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

В учениях задействованы соединения и части 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО, а также российские военные базы в Таджикистане и Киргизии.

В сообщении подчеркнуто, что в рамках тренировки осуществляется выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций. Особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками.

Ранее сообщалось, что первая партия автоматов нового поколения АК-12 поступила на вооружение ЦВО и пройдет пристрелку на общевойсковых полигонах в Новосибирской, Самарской, Челябинской областях и в Алтайском крае.