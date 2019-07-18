Москву снова накрыл тропический ливень

Сильный ливень с грозой снова обрушился на отдельные районы в Москве и пригороде сегодня, 18 июля. Частично в центре и на севере Москвы подтоплены улицы и трамвайные пути.

В социальных сетях очевидцы публикуют множественные фото- и видеокадры с места события. На одном из них можно увидеть, как автомобили с трудом передвигаются по улице из-за потопа. Сообщается и о частичных подтоплениях станций метро.

Накануне в Москве также выпала почти четверть месячной нормы осадков. В течение дня небо было затянуто густыми тучами, местами прошел ливневый дождь. По данным СМИ, были повалены деревья, а улицы оказались погружены под воду.

Как сообщают синоптики, такая погода будет оставаться в столичном регионе до конца недели, при этом столбики термометров вряд ли поднимутся выше 21 градуса со знаком плюс.

Москвичам и гостям столицы рекомендовано воздержаться от прогулок, а водителям - быть аккуратнее при передвижении на дорогах.