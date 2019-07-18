Найдено более радиоактивное место, чем Чернобыль

Из-за ядерных испытаний США уровень радиации на Маршалловых островах в США в несколько выше, чем в районе Чернобыля и Фукусимы. Такими данными поделились специалисты Колумбийского университета.

Ученые взяли пробу почвы на четырех необитаемых атоллах в Тихом океане и выяснили, что концентрация радиоактивных изотопов в земле значительно превышает этот же показатель в местах двух крупнейших ядерных катастроф.

Несколько проб были взяты на атоллах Бикини и Эниветоке. Там между 1946 и 1958 годами США проводили десятки испытаний ядерного оружия. Также были исследованы острова Ронгелап и Утирик, пострадавшие из-за радиоактивных осадков от самого масштабного испытания 1954-го, получившего название «Касл Браво». Тогда был произведен взрыв, превышающий по своей мощности в 100 раз сброшенную в 1945 году на Хиросиму бомбу.

По данным ученых, чьи выводы опубликовал официальный журнал Национальной академии наук США PNAS, уровень гамма-излучения на атоллах существенно превышает пределы, установленные соглашением между США и Республикой Маршалловы Острова. Так, отмечают эксперты, на острове Бикини концентрация плутония в 15-1000 раз выше, чем в пробах, взятых на месте катастроф на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1».

Специалисты также протестировали фрукты с атоллов Бикини и Ронгелап. В результате исследования выяснилось, что уровень химического загрязнения в них был выше той нормы, которой придерживаются столкнувшиеся с авариями на АЭС страны.