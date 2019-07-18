Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российский эксперт развеял страхи американского сенатора перед приложением FaceApp

Ян Брацкий
15:10 18.07.2019
По мнению специалиста, собираемая разработчиками интернет-приложений информация не используется для шпионажа.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Valentin Wolf imagebroker.com, Globallookpress

Заявление сенатора Чака Шумера о том, что российское мобильное приложение FaceApp угрожает национальной безопасности США политически мотивировано.

В этом уверен специалист в области кибербезопасности Владимир Ульянов.

Вся информация, которая собирается разработчиками о пользователях мобильных гаджетов, по его мнению, необходима вовсе не для передачи третьим лицам.

«Разработчики собирают информацию не для того, чтобы шпионить, а с целью маркетинга и продаж. Ведь приложения создаются для заработка. Их авторы хотят монетизировать свой продукт, и чем лучше ты знаешь клиента, тем больше услуг и продуктов можно ему предложить. Поэтому собирается максимум информации, и пользователи разбиваются по профилям», - полагает Ульянов.

Тем не менее факт возможной передачи информации другим компаниям и лицам не исключен, считает эксперт. Более того, эта вероятность прописана во всех пользовательских соглашениях мелким шрифтом, который никто не читает и так автоматически соглашается с ее принятием.

«Если мы говорим о крупных компаниях, то они, конечно, не заинтересованы в передаче наших данных третьим лицам или спецслужбам. Опять же надо понимать, что все данные, которые мы передаем в Интернет, нам уже не принадлежат и могут быть использованы против нас», - предупреждает собеседник «Звезды».

Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер опубликовал в своем Twitter обращение к руководству ФБР и Федеральной торговой комиссии с требованием проверить приложение для обработки фотографий FaceApp.

По мнению политика, разработчики приложения собирают личную информацию об американцах для передачи спецслужбам. Сенатор уверен, что в будущем фотографии могут быть использованы без согласия пользователей приложения, что ставит под угрозу сохранность данных миллионов граждан США.

Приложение FaceApp разработала российская компания Wireless Lab. Сервис позволяет автоматически редактировать фотографии, делая изображенных на них людей старше или младше. Кроме того, в кадре можно изменить прическу, пол, возраст, добавить макияж и татуировки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.07.2019, 06:05
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку - 2»
Дата18.07.2019, 09:51
Минобороны опубликовало кадры предполетной подготовки боевых вертолетов
Дата18.07.2019, 16:05
Путин предложил совместно подготавливать атлетов из России и Белоруссии к ОИ
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата18.07.2019, 02:29
РФ поднимет в воздух ударный беспилотник «Охотник» до конца года
Дата17.07.2019, 08:55
В Минобороны раскрыли секрет живучести штурмовика Ил-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:26 В стране и мире
Найдено более радиоактивное место, чем Чернобыль
15:25 В стране и мире
Видео
Москву снова накрыл тропический ливень
15:10 В стране и мире
Видео
Российский эксперт развеял страхи американского сенатора перед приложением FaceApp
14:25 В стране и мире
Строительная фирма подала в суд на Киркорова из-за миллионной задолженности
13:20 В стране и мире
Видео
Россия готова поставить Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Разъяренный слон устроил погоню за автомобилем с туристами: видео
Видео
Загадочный череп «гуманоида» обнаружили на снимках лунной миссии «Аполлон-11»
После «Зоны 51» пользователи Сети решили штурмовать Бермудский треугольник
Видео
Знаменитую скалу из мультфильма «Король Лев» обнаружили в Приморье
Видео
«Толстым нет места в раю»: священника сбросили со сцены во время мессы
Видео
Нурмагомедов заломал тяжеловеса-чемпиона: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.