Российский эксперт развеял страхи американского сенатора перед приложением FaceApp

Заявление сенатора Чака Шумера о том, что российское мобильное приложение FaceApp угрожает национальной безопасности США политически мотивировано.

В этом уверен специалист в области кибербезопасности Владимир Ульянов.

Вся информация, которая собирается разработчиками о пользователях мобильных гаджетов, по его мнению, необходима вовсе не для передачи третьим лицам.

«Разработчики собирают информацию не для того, чтобы шпионить, а с целью маркетинга и продаж. Ведь приложения создаются для заработка. Их авторы хотят монетизировать свой продукт, и чем лучше ты знаешь клиента, тем больше услуг и продуктов можно ему предложить. Поэтому собирается максимум информации, и пользователи разбиваются по профилям», - полагает Ульянов.

Тем не менее факт возможной передачи информации другим компаниям и лицам не исключен, считает эксперт. Более того, эта вероятность прописана во всех пользовательских соглашениях мелким шрифтом, который никто не читает и так автоматически соглашается с ее принятием.

«Если мы говорим о крупных компаниях, то они, конечно, не заинтересованы в передаче наших данных третьим лицам или спецслужбам. Опять же надо понимать, что все данные, которые мы передаем в Интернет, нам уже не принадлежат и могут быть использованы против нас», - предупреждает собеседник «Звезды».

Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер опубликовал в своем Twitter обращение к руководству ФБР и Федеральной торговой комиссии с требованием проверить приложение для обработки фотографий FaceApp.

По мнению политика, разработчики приложения собирают личную информацию об американцах для передачи спецслужбам. Сенатор уверен, что в будущем фотографии могут быть использованы без согласия пользователей приложения, что ставит под угрозу сохранность данных миллионов граждан США.

Приложение FaceApp разработала российская компания Wireless Lab. Сервис позволяет автоматически редактировать фотографии, делая изображенных на них людей старше или младше. Кроме того, в кадре можно изменить прическу, пол, возраст, добавить макияж и татуировки.