Пляж Балтийской косы оказался залит нефтью

Балтийское побережье в Калининградской области оказалось загрязнено разлившейся нефтью. Пострадали акватория и пляж, сообщают местные власти. Опасная утечка углеводородов произошла с танкера «Индиго», который прибыл из Архангельска и находился на якорной стоянке у Балтийска.

Капитан судна признался, что в воду вылилось 0,4 кубических метра горючего. Представители ГО и ЧС незамедлительно выехали на место аварии и попытались сдержать нефтяное пятно при помощи плавучих заграждений. Однако сильные порывы ветра свели их усилия на нет.

Берег Балтийской косы оказался загрязнен на протяжении двух километров, заявили в администрации Балтийского городского округа на своей странице в Facebook. Там же чиновники разместили фотографии с места происшествия.

© Администрация Балтийского Городского округа, facebook

В настоящее время экологи устанавливают масштаб бедствия и подсчитывают сумму нанесенного ущерба. Одновременно с этим ведутся работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.