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«В ближайшие пять лет»: климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары

Егор Левин
01:45 18.07.2019
Ученый заявил, что вероятность длительного установления необычайно сильного потепления в каком-либо регионе РФ очень высока.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

В ближайшие 5 лет в России произойдет еще один экстремальный скачок климатических изменений, такой же, как в 2010 году. Об этом «Звезде» рассказал климатолог Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН.

Ученый заявил, что вероятность длительного установления аномально жаркой погоды в каком-либо регионе России очень высока. Причиной тому может стать приход блокирующего антициклона. Предпосылки для этого уже видны в мире в последние года, в частности, прямо сейчас.

«В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода. В ближайшие 5 лет такое в России точно случится», - поведал климатолог.

На вопрос о том, может ли это привести к глобальной мировой катастрофе, Чернокульский ответил однозначно.

«Нет, ледникового периода не будет», - заявил ученый.

Он также отметил, что главной проблемой наступившего глобального потепления является бездействие общества.

«Мир не очень много предпринимает действий, чтобы его остановить», - подытожил ученый.

Между тем, ранее ученые уже предсказывали сильные изменения климата в сторону жары. По их прогнозам, что из-за глобального потепления к 2050 году Москва может стать российским Детройтом – температура в городе в самом жарком месяце повысится на 5,5 градусов, а жители Петербурга почувствуют себя как в болгарской Софии.

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