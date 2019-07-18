Лукашенко предложил Путину к декабрю разработать стратегию по интеграции

Александр Лукашенко предложил подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года, чтобы снять все спорные вопросы. С такой инициативой президент Белоруссии выступил на встрече с российским главой Владимиром Путиным.

Лукашенко напомнил о Союзном договоре между двумя государствами, который будет отмечать юбилей в декабре текущего года. Президент Белоруссии призвал к этому времени снять все существующие вопросы.

«Нечего будет сказать (к юбилею Союзного договора - прим. ред.), если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий», - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко прибыл в Россию 17 июля в рамках своего двухдневного визита. В среду у лидеров двух государств состоялась неформальная беседа. Путин и Лукашенко побывали в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном монастыре и еще в нескольких скитах и музее Валаама. А вечером президенты двух стран вылетели в Санкт-Петербург для участия в форуме регионов России и Белоруссии, который проходит с 16 по 18 июля в Северной столице.