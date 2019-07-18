Строительная фирма подала в суд на Киркорова из-за миллионной задолженности

Строительная фирма, которая делала ремонт в загородном доме Филиппа Киркорова в Одинцовском районе Подмосковья в 2017 году, подала иск к артисту. По данным истца, Киркоров задолжал подрядчику за ремонт 7 660 666 рублей.

Уточняется, что иск от строителей поступил в Таганский районный суд на днях. При этом истец потребовал взыскать с Киркорова миллионы, которые артист якобы забыл выплатить за ремонт в загородном доме. Также известно, что все работы были выполнены подрядчиком в срок. Договор был заключен 19 июля 2017 года, а работы на объекте завершились 27 декабря.

Как уточняет сайт газеты «Московский комсомолец», Киркоров якобы заплатил лишь часть оговоренной суммы. Однако когда истец обратился к артисту за оставшейся суммой, тот каждый раз находил какие-либо объяснения, чтобы не платить.

Таким образом, индивидуальный предприниматель обратился в суд в поисках справедливости.

Представители артиста отказались комментировать «Звезде» эту информацию.