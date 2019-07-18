В МО РФ назвали фейком сообщение Reuters об участии российских войск в боях в Идлибе

В Минобороны России назвали фейком сообщение британского информационного агентства Reuters о якобы участии «сухопутных войск» и «специальных подразделений» России в боевых действиях в провинции Идлиб.

«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» в провинции Идлиб (Сирия) – очередной фейк», - заявили в российском военном ведомстве.

В нем подчеркнули, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты российской военной полиции, осуществляющие совместно с турецкими коллегами контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных командиров повстанцев сообщило, что российский спецназ вместе с сирийскими правительственными войсками участвует в боях за последний бастион оппозиции на северо-западе Сирии.