Зеленский рассказал о новой схеме хищений в оборонной промышленности Украины

Новую масштабную схему хищений государственных средств в сфере оборонного комплекса раскрыли на Украине. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, бюджетные деньги выводились через офшорные компании. К настоящему моменту были выявлены сомнительные сделки на 30 миллионов долларов.

Зеленский также раскритиковал работу антикоррупционного совета, заявив, что последние три года эта структура не работала.

В настоящее время правоохранительные органы Украины ведут 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Одно из расследований связано с оборонным заводом, при продаже которого он якобы легализовал преступные доходы на сумму 300 миллионов долларов.