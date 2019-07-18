Российских водителей будут штрафовать на 10 тысяч рублей

Штраф за попытку бесплатно проехать по платной автотрассе составит десять тысяч рублей. Заплатить такую сумму придется в случае, если водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил стоимость проезда в безбарьерной системе Free flow.

На введении таких мер настаивает Минтранс, который является инициатором соответствующего законопроекта.

Согласно поправкам забывчивые водители будут наказываться штрафом в 2,5 тысячи рублей, который им будут присылать по почте. Это минимально возможный тариф. В случае повторного нарушения в течение года сумма возрастет до десяти тысяч рублей.

Возможность введения штрафа за несанкционированный проезд по платным дорогам обсуждается с 2014 года. За рубежом такая практика применяется повсеместно, а в России ее впервые применят на будущей Центральной кольцевой автодороге, сообщает «КоммерсантЪ».

Правозащитники и представители общественности указывают на несовершенство принимаемых мер. Зачастую транспондеры, специальные технические устройства для дистанционного списания средств, работают некорректно и взимают плату по завышенному тарифу.