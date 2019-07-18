Иран сообщил о задержании иностранного танкера
Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании иностранного танкера в Персидском заливе.
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В Иране задержали иностранный танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана).
Судно было задержано в воскресенье, 14 июля. Иностранное судно с миллионом литров контрабандного топлива шло по Персидскому заливу в южной части острова Ларк.
О задержании сообщило агентство Fars со ссылкой на КСИР. О подробностях инцидента ничего неизвестно.