«С утра до вечера в мыле»: бывший заключенный о колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный ФКУ ИК-4 в Белгородской области и гражданский активист Валентин Соколов рассказал о колонии, где пребывают футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. По его словам, большинство надзирателей не задумываются о том, «кто ты и что ты».

Что же касается порядков, то они, по мнению Соколова, в колонии весьма строгие. Однако, вероятнее всего, не касаются Кокорина и Мамаева.

«С утра до вечера в мыле, спать не успеваешь, а УДО не дадут - хоть уработайся, желающих нет», - цитирует Соколова «Советский спорт».

В конце 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий оказались фигурантами уголовного дела об участии в двух драках в центре Москвы. После длительного расследования всех их приговорили к реальным срокам лишения свободы. Восьмого мая Пресненский суд определил наказание в виде 1,5 года лишения свободы Мамаеву и еще одному фигуранту дела, Александру Протасовицкому, и 1,6 года колонии общего режима братьям Кокориным.