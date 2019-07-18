Россия готова поставить Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
США официально исключили Турцию из программы F-35 в связи с начавшимися поставками в эту страну российских комплексов С-400.
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Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание. С соответствующим заявлением выступил глава Ростеха Сергей Чемезов.
«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», - сказал Чемезов.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.
Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.
Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.