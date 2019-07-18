Власти Москвы подали на Церетели в суд

Знаменитый скульптор Зураб Церетели выступает в качестве ответчика по иску столичного Департамента городского имущества. Претензии зарегистрированы Арбитражным судом Москвы 15 июля, о чем свидетельствует электронная карточка дела. Представители мастера отказались комментировать ситуацию.

«Если Вы про установку памятников хотите спросить, то я с удовольствием Вам отвечу. Все остальное не к нам и не у нас. Всего доброго», - заявила в разговоре со «Звездой» помощница скульптора.

Чиновники намерены взыскать с Церетели более 55 миллионов рублей. На каких основаниях представители Мосимущества требуют со скульптора столь круглую сумму, не уточняется. Сам иск к производству пока не принят.

Рассматривать его будет судья, которая специализируется на спорах, связанных с правами собственности и аренды, а также на вопросах приватизации.