В США рассказали о чудесном спасении Нотр-Дама от полного разрушения

Всемирно известный собор Нотр-Дам-де-Пари уцелел чудом во время пожара, хотя до его полного обрушения оставались считаные минуты. Это стало известно после детальной реконструкции трагических событий 15 апреля этого года.

Ее авторы также подсчитали необходимое количество лет на реконструкцию достопримечательности. По приблизительным оценкам, даже при наличии всех необходимых средств на это уйдет не менее пяти лет.

«Люди даже не подозревали, насколько Нотр-Дам был близок к гибели. Неудачные действия ответственного за противопожарное состояние собора и сложная система сигнализации стоили драгоценного времени в борьбе с огнем. Собор едва не рухнул», - говорится в описании к реконструкции.

Ситуацию усугубило то, что место пожара обнаружили не сразу, а лишь спустя 30 минут после возгорания. Огонь распространился по деревянным перекрытиям и крыше, где не были установлены специальные распылители по причине необходимости защиты архитектурных памятников.

Пожарные были вынуждены преодолеть 300 ступеней вверх, чтобы добраться до очага, но к тому времени высокая температура не позволила им эффективно действовать на месте.

Спасти собор, согласно выводам экспертов, удалось благодаря отчаянной смелости группы пожарных, которые смогли прорваться на крышу, сообщает The New York Times. Это позволило предотвратить падение огромных колоколов и полное разрушения собора Парижской Богоматери.

Точные причины трагедии не установлены до сих пор. Следователи провели около 100 допросов, благодаря которым поминутно восстановили хронологию событий, однако это не принесло успеха.

На днях нижняя палата парламента Франции приняла законопроект о реставрации собора, завершение которого намечено на 2024 год.